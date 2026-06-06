Непомнящий: назначение Игдисамова в ЦСКА стало приятным удивлением

Российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ПФК ЦСКА.

«Назначение Игдисамова в ЦСКА стало приятным удивлением. Я за то, чтобы в наших командах работали отечественные специалисты, тем более в условиях изоляции. У нас нет задач в еврокубках. Плюс хотелось бы, чтобы прослеживался шлейф принадлежности к клубу. Чтобы в ЦСКА работали армейцы, например», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В марте 2026 года Игдисамов вошёл в тренерский штаб главного тренера ЦСКА Фабио Челестини. 4 мая 2026 года, после отставки Челестини, он был назначен исполняющим обязанности главного тренера. 1 июня 2026 года ЦСКА утвердил Дмитрия Игдисамова в должности главного тренера на постоянной основе. Стороны подписали контракт на два года с опцией продления ещё на два.