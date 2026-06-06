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Майкл Олисе готов перейти в «Реал» — журналист Рамон Альварес

Майкл Олисе готов перейти в «Реал» — журналист Рамон Альварес
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Крайний нападающий «Баварии» Майкл Олисе готов перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает аккаунт Madrid Universal со ссылкой на журналиста Рамона Альвареса де Мона на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «сливочные» осведомлены о желании французского футболиста перейти к ним, в связи с чем они намерены сделать предложение о его покупке на следующей неделе.

Ранее президент «Королевского клуба» Флорентино Перес анонсировал, что в следующий вторник он предложит € 150 млн за трансфер неназванного футболиста. Позднее издание AS сообщило, что этим игроком является Олисе.

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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