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Гвардиола высказался о возможном переходе Бернарду Силвы в «Барселону»

Гвардиола высказался о возможном переходе Бернарду Силвы в «Барселону»
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Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможном переходе полузащитника Бернарду Силвы в «Барселону». Ранее СМИ сообщали, что сине-гранатовые и мадридский «Атлетико» претендуют на 31-летнего футболиста.

«Бернарду адаптируется к любой команде. Он просто крайне хорош», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Португальский полузащитник играл под руководством Гвардиолы в «Манчестер Сити» в течение девяти лет. Они оба покинули английский клуб по окончании сезона. За «горожан» Силва провёл 460 матчей, в которых отметился 76 голами и 77 результативными передачами.

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