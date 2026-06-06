Эвра — о Ямале: в своём прайме я бы съел его заживо. Спросите Месси и Роналду

Бывший левый защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра предположил, чем бы завершилось его противостояние с правым вингером «Барселоны» Ламином Ямалем, если бы футболисты встретились на поле в период лучшей формы француза.

«В своём прайме против Ямаля я бы съел его заживо. Прости, Ламин. Я люблю тебя… Но спросите Криштиану, спросите Месси, спросите других игроков, когда они играли против меня, я не был хорошим парнем», — приводит слова Эвра ESPN UK в соцсети X.

Ламин Ямаль является воспитанником «Барселоны». В завершившемся сезоне 18-летний вингер провёл 45 матчей за сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 18 результативными передачами.