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Полузащитник «Барселоны» Ольмо отреагировал на слухи об интересе «Арсенала»

Полузащитник «Барселоны» Ольмо отреагировал на слухи об интересе «Арсенала»
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Даниэль Ольмо ответил на вопрос об интересе со стороны других клубов, включая лондонский «Арсенал».

— Сейчас идёт трансферный период и вновь всплывает имя Дани Ольмо в связи с крупными клубами, например с «Арсеналом» Артеты. Должны ли волноваться болельщики «Барсы»?
— Нет, болельщикам «Барселоны» можно быть спокойными. С моей стороны нечего добавить.

Ольмо начал играть за «Барселону» 9 августа 2024 года — в этот день клуб объявил о заключении с ним шестилетнего контракта. В минувшем сезоне игрок принял участие в 49 матчах за клуб во всех соревнованиях. На его счету восемь забитых мячей и 10 голевых передач. Transfermarkt оценивает хавбека в € 60 млн.

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