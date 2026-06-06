«Арсенал» намерен бесплатно увести из «ПСЖ» 18-летнего защитника — Le Parisien

Лондонский «Арсенал» намерен бесплатно подписать 18-летнего левого защитника молодёжной команды «ПСЖ» Эммануэля Мбемба. Как сообщает издание Le Parisien, футболист близок к уходу из парижского клуба, несмотря на предложенный ему первый профессиональный контракт.

По данным источника, молодёжный контракт Мбемба с «ПСЖ», заключённый в 2024 году, истекает текущим летом, а «Арсенал» сделал футболисту своё предложение. Сообщается, что чемпионы Англии несколько раз просматривали его в завершившемся сезоне.

Тем не менее для выступления в английской Премьер-лиге молодому французу не хватает количества матчей за сборную, что может вынудить «канониров» отдать его в аренду в другую лигу, если переход всё-таки состоится.