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Гвардиола: Лига чемпионов разрушает проекты. Надеюсь, с «Барселоной» этого не случится

Гвардиола: Лига чемпионов разрушает проекты. Надеюсь, с «Барселоной» этого не случится
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Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола полагает, что в «Барселоне» не должны считать сезон неудачным из-за вылета из Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов разрушает проекты. Я надеюсь, что с ними этого не случится. Чтобы люди не думали, что без победы в Лиге чемпионов всё идёт плохо.

В Ла Лиге есть стабильность. Лига чемпионов — это турнир, в котором важно быть в хорошей форме к концу сезона, не иметь травм. Судьи оказывают огромное влияние на соревнование.

Важно, чтобы каждый день проходил хорошо, чтобы команда продолжала расти, чтобы люди не думали, что без выхода в финал Лиги чемпионов или в случае поражения в нём сезон получился плохим. Основой сезона являются титулы в чемпионате», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

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