Гвардиола: Лига чемпионов разрушает проекты. Надеюсь, с «Барселоной» этого не случится

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола полагает, что в «Барселоне» не должны считать сезон неудачным из-за вылета из Лиги чемпионов.
«Лига чемпионов разрушает проекты. Я надеюсь, что с ними этого не случится. Чтобы люди не думали, что без победы в Лиге чемпионов всё идёт плохо.
В Ла Лиге есть стабильность. Лига чемпионов — это турнир, в котором важно быть в хорошей форме к концу сезона, не иметь травм. Судьи оказывают огромное влияние на соревнование.
Важно, чтобы каждый день проходил хорошо, чтобы команда продолжала расти, чтобы люди не думали, что без выхода в финал Лиги чемпионов или в случае поражения в нём сезон получился плохим. Основой сезона являются титулы в чемпионате», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб: