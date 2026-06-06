Гвардиола: Лига чемпионов разрушает проекты. Надеюсь, с «Барселоной» этого не случится

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола полагает, что в «Барселоне» не должны считать сезон неудачным из-за вылета из Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов разрушает проекты. Я надеюсь, что с ними этого не случится. Чтобы люди не думали, что без победы в Лиге чемпионов всё идёт плохо.

В Ла Лиге есть стабильность. Лига чемпионов — это турнир, в котором важно быть в хорошей форме к концу сезона, не иметь травм. Судьи оказывают огромное влияние на соревнование.

Важно, чтобы каждый день проходил хорошо, чтобы команда продолжала расти, чтобы люди не думали, что без выхода в финал Лиги чемпионов или в случае поражения в нём сезон получился плохим. Основой сезона являются титулы в чемпионате», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Материалы по теме Гвардиола высказался о возможном переходе Бернарду Силвы в «Барселону»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: