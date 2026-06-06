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«Ювентус» рассматривает трансфер голкипера «Милана» — La Gazzetta dello Sport

«Ювентус» рассматривает трансфер голкипера «Милана» — La Gazzetta dello Sport
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Голкипер «Милана» Мик Меньян может покинуть клуб по завершении сезона. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, французский вратарь попал в сферу интересов «Ювентуса».

По информации источника, руководство туринского клуба рассматривает кандидатуры на укрепление позиции голкипера и Меньян входит в число приоритетных вариантов. Переговоры между сторонами могут быть инициированы в ближайшее время.

В конце января Меньян подписал новый контракт с «Миланом», срок действия которого рассчитан до лета 2031 года. В минувшем сезоне 30-летний футболист провёл 41 матч во всех соревнованиях, в 16 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет € 20 млн.

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