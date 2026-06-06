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«Шальке» может усилиться нападающим «Манчестер Юнайтед» после выхода в Бундеслигу

«Шальке» может усилиться нападающим «Манчестер Юнайтед» после выхода в Бундеслигу
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Немецкий «Шальке», который квалифицировался в Первую Бундеслигу по итогам сезона-2025/2026, может усилиться воспитанником английского «Манчестер Юнайтед». Как сообщает инсайдер Пит О'Рурк в соцсети X, 20-летний нападающий Итан Уитли находится в поле зрения гельзенкирхенцев.

По данным источника, «Шальке» заинтересован в приобретении англичанина на постоянной основе, но «Манчестер Юнайтед» хотел бы отдать футболиста в аренду. Сообщается, что в услугах футболиста также заинтересован ряд других клубов.

Первую часть сезона Уитли провёл в аренде в клубе «Нортхэмптон», а вторую — в «Брэдфорде» из третьего по силе дивизиона Англии. Всего на его счету три мяча и четыре голевые передачи в 37 матчах.

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