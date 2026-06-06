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Алексей Миранчук прокомментировал гол с паса брата в матче с Буркина-Фасо

Алексей Миранчук прокомментировал гол с паса брата в матче с Буркина-Фасо
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук сообщил, что ему было приятно забить за национальную команду с передачи брата Антона. В матче, который состоялся в пятницу, 5 июня, в Волгограде сборная России одержала победу над командой Буркина-Фасо со счётом 3:0. Алексей вышел на поле с капитанской повязкой и отметился голом, став первым из братьев, кто ассистировал другому за девять лет совместных выступлений за сборную.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

«Очень приятно, что брат отдал голевую передачу. Это всегда было здорово — и когда в «Локомотиве» отдавал, и сейчас. Это был первый раз в сборной, но я даже не думал об этом. Хороший пас — я подставил левую и забил», — приводит слова Миранчука «РИА Новости».

Команда Валерия Карпина проведёт ещё один матч 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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