Алексей Миранчук прокомментировал гол с паса брата в матче с Буркина-Фасо

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук сообщил, что ему было приятно забить за национальную команду с передачи брата Антона. В матче, который состоялся в пятницу, 5 июня, в Волгограде сборная России одержала победу над командой Буркина-Фасо со счётом 3:0. Алексей вышел на поле с капитанской повязкой и отметился голом, став первым из братьев, кто ассистировал другому за девять лет совместных выступлений за сборную.
«Очень приятно, что брат отдал голевую передачу. Это всегда было здорово — и когда в «Локомотиве» отдавал, и сейчас. Это был первый раз в сборной, но я даже не думал об этом. Хороший пас — я подставил левую и забил», — приводит слова Миранчука «РИА Новости».
Команда Валерия Карпина проведёт ещё один матч 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго.
- 6 июня 2026
-
16:38
-
16:30
-
16:27
-
16:20
-
16:20
-
16:17
-
16:10
-
16:00
-
16:00
-
15:47
-
15:46
-
15:45
-
15:43
-
15:37
-
15:29
-
15:23
-
15:22
-
15:15
-
15:06
-
15:04
-
15:00
-
14:45
-
14:45
-
14:44
-
14:35
-
14:25
-
14:09
-
14:07
-
14:03
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:47
-
13:46
-
13:35