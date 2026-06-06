Алексей Миранчук прокомментировал гол с паса брата в матче с Буркина-Фасо

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук сообщил, что ему было приятно забить за национальную команду с передачи брата Антона. В матче, который состоялся в пятницу, 5 июня, в Волгограде сборная России одержала победу над командой Буркина-Фасо со счётом 3:0. Алексей вышел на поле с капитанской повязкой и отметился голом, став первым из братьев, кто ассистировал другому за девять лет совместных выступлений за сборную.

«Очень приятно, что брат отдал голевую передачу. Это всегда было здорово — и когда в «Локомотиве» отдавал, и сейчас. Это был первый раз в сборной, но я даже не думал об этом. Хороший пас — я подставил левую и забил», — приводит слова Миранчука «РИА Новости».

Команда Валерия Карпина проведёт ещё один матч 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго.