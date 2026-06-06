Кьеза рассказал, о чём его просил Роналду во время матчей за «Ювентус»

Бывший нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза рассказал, как реагирует на критику в свой адрес, и поделился воспоминаниями об игре с форвардом Криштиану Роналду в одной команде.

– «Кьеза всегда действует слишком осторожно». Вы часто сталкиваетесь с подобной критикой?

– Ладно, тогда я опущу голову, разве так лучше? Я смотрю на свою карьеру, в ходе которой кое-что выиграл и выступал за сильные клубы. Я также отдал несколько голевых передач. Помню одну отличную, которую сделал на Роналду. Играя с ним, нужно всегда держать голову поднятой. Криш постоянно говорил: «Штрафная, штрафная». Он ждал навесов и был прав: Роналду прыгал в два раза выше остальных», — приводит слова Кьезы La Gazzetta dello Sport.

Роналду и Кьеза вместе играли за «Ювентус» с 2020 по 2021 год.

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