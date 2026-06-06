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Агент Тикнизяна не стал опровергать информацию об интересе «Аякса» к футболисту

Агент Тикнизяна не стал опровергать информацию об интересе «Аякса» к футболисту
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника сербской «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, не стал опровергать информацию об интересе «Аякса» к футболисту

— Появилась информация об интересе «Аякса» и «Олимпиакоса» к Тикнизяну, есть в этом правда?
— К Наиру проявляют интерес некоторые клубы. Пока это всё, что я могу сказать, — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что нидерландский «Аякс» и греческий «Олимпиакос» заинтересованы в подписании бывшего игрока московских ЦСКА и «Локомотива». Тикнизян выступает за «Црвену Звезду» с лета 2025 года.

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