Агент Тикнизяна не стал опровергать информацию об интересе «Аякса» к футболисту

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника сербской «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, не стал опровергать информацию об интересе «Аякса» к футболисту

— Появилась информация об интересе «Аякса» и «Олимпиакоса» к Тикнизяну, есть в этом правда?

— К Наиру проявляют интерес некоторые клубы. Пока это всё, что я могу сказать, — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что нидерландский «Аякс» и греческий «Олимпиакос» заинтересованы в подписании бывшего игрока московских ЦСКА и «Локомотива». Тикнизян выступает за «Црвену Звезду» с лета 2025 года.