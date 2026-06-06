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Глава «Боруссии» Д: Холанд любит «Реал». Думаю, Эрлинг окажется там через два-три года

Глава «Боруссии» Д: Холанд любит «Реал». Думаю, Эрлинг окажется там через два-три года
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Президент дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в мадридский «Реал». Норвежский форвард играл за «шмелей» с 2020 по 2022 год.

«Я очень хорошо знаю, о чём Эрлинг думает, и могу сказать, что, конечно, он восхищается «Реалом» и в будущем хотел бы играть за «сливочных». Но в следующем сезоне он продолжит играть за «Манчестер Сити», в этом нет сомнений. Холанд любит «Реал» и не скрывает этого. Думаю, через два-три года он будет играть там, но не прямо сейчас», — приводит слова Ватцке AS.

Ранее кандидат в президенты испанского гранда Энрике Рикельме заявил, что подпишет Холанда в случае победы на выборах, которые состоятся 7 июня. Позже в окружении нападающего опровергли эти слова.

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