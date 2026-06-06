«Манчестер Юнайтед» завершил оформление первого трансфера лета — Фабрицио Романо

Английский «Манчестер Юнайтед» завершил оформление первого трансфера лета. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, «красные дьяволы» и «Аталанта» подписали все документы по трансферу бразильского центрального полузащитника Эдерсона.

По данным источника, сумма сделки составляет € 45 млн. Подписание контракта ожидается в ближайшее время. По информации журналиста, условия личного контракта с Эдерсоном были согласованы ещё в мае.

Бразильский полузащитник выступает за «Аталанту» с лета 2022 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока три гола и результативная передача в 41 матче во всех турнирах.