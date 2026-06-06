Колыванов: в случае ухода Барко «Спартаку» надо искать замену, без него будет сложно

Российский экс-футболист Игорь Колыванов прокомментировал возможный уход полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко из клуба. Ранее сообщалось, что Барко хочет играть за аргентинский «Индепендьенте», выпускником академии которого он является.

«Может, Барко и не вернётся через сезон. А «Спартак» может кого-то приобрести поинтереснее. Барко же не может просто так уйти. За него тоже должны что-то заплатить. Но история непонятная. Ты же в команде, а просишь уйти. Барко — интересный игрок, один из лидеров в середине поля. В случае ухода надо искать замену, без него будет сложно», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.