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В «Спартаке» отреагировали на возможное место проведения Суперкубка России

В «Спартаке» отреагировали на возможное место проведения Суперкубка России
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Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал информацию, что матч Суперкубка России с «Зенитом» может пройти в Нижнем Новгороде.

— Место проведения Суперкубка России — Нижний Новгород?
— Я слышал об этом. Дайте РФС утвердить и озвучить, — сказал Некрасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля. По итогам минувшего сезона санкт-петербургский клуб выиграл Мир Российскую Премьер-Лигу, а московская команда одержала победу в Суперфинале Фонбет Кубка России.

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