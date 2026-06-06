В «Спартаке» отреагировали на возможное место проведения Суперкубка России

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал информацию, что матч Суперкубка России с «Зенитом» может пройти в Нижнем Новгороде.

— Место проведения Суперкубка России — Нижний Новгород?

— Я слышал об этом. Дайте РФС утвердить и озвучить, — сказал Некрасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля. По итогам минувшего сезона санкт-петербургский клуб выиграл Мир Российскую Премьер-Лигу, а московская команда одержала победу в Суперфинале Фонбет Кубка России.

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