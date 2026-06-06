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«Тоттенхэм» планирует трансфер полузащитника «Ливерпуля» — Soccernews.nl

«Тоттенхэм» планирует трансфер полузащитника «Ливерпуля» — Soccernews.nl
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Полузащитник «Ливерпуля» Коди Гакпо может перейти в «Тоттенхэм Хотспур». Как сообщает Soccernews.nl, интерес к игроку проявляет главный тренер лондонского клуба Роберто Де Дзерби.

Источник отмечает, что тренер давно следит за карьерой 27-летнего нидерландца и рассматривает его как кандидата на усиление атакующей линии. Сообщается, что Гакпо может рассмотреть возможность ухода из «Ливерпуля» на фоне ухода тренера Арне Слота, с которым у футболиста были тесные профессиональные отношения.

В минувшем сезоне Гакпо провёл 52 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 60 млн.

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