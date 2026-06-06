Нападающий «Реала» может продолжить карьеру в «Комо» — GdS

Форвард мадридского «Реала» Гонсало Гарсия может продолжить карьеру в «Комо». Итальянский клуб заинтересован в услугах 22-летнего нападающего. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Комо» может подписать Гарсию по аналогии с полузащитником Нико Пасом, которого «сливочные» вправе выкупить обратно по доступной цене. Также форвард может быть арендован итальянским клубом с опцией выкупа, связанной с его результативностью.

В минувшем сезоне Гарсия принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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