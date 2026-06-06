Алексей Миранчук раскритиковал настрой сборной России во втором тайме матча с Буркина-Фасо

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук сообщил, что ему не понравился настрой команды во втором тайме товарищеского матча c Буркина-Фасо. Встреча прошла в пятницу, 5 июня, в Волгограде и завершилась победой россиян со счётом 3:0. Миранчук вышел на поле с капитанской повязкой и забил второй гол в этой игре. После первого тайма счёт был 2:0 в пользу российской команды. Соперник с 43-й минуты играл вдесятером после удаления полузащитника Мохамеда Уэдраого.

«Уровнем сопротивления не были удивлены, так как знали, что все африканские команды хорошо готовы физически, они дали борьбу. Что касается того, что могли забить больше, — где-то могли, но не получилось. Во втором тайме после удаления ментальная часть чуть не понравилась — в раздевалке все сказали, что нужно оставаться такими же заряженными, интенсивными и прибивать соперника.

С экранов, со стороны было видно, что в большинстве играем, а у соперника в итоге больше моментов, чем в первом тайме. Хотелось бы, чтобы не давали сопернику поднять головы и прибивали их», — приводит слова Миранчука «РИА Новости».

Команда Валерия Карпина проведёт ещё один матч 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго.

Материалы по теме Алексей Миранчук прокомментировал гол с паса брата в матче с Буркина-Фасо