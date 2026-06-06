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Алексей Миранчук раскритиковал настрой сборной России во втором тайме матча с Буркина-Фасо

Алексей Миранчук раскритиковал настрой сборной России во втором тайме матча с Буркина-Фасо
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук сообщил, что ему не понравился настрой команды во втором тайме товарищеского матча c Буркина-Фасо. Встреча прошла в пятницу, 5 июня, в Волгограде и завершилась победой россиян со счётом 3:0. Миранчук вышел на поле с капитанской повязкой и забил второй гол в этой игре. После первого тайма счёт был 2:0 в пользу российской команды. Соперник с 43-й минуты играл вдесятером после удаления полузащитника Мохамеда Уэдраого.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

«Уровнем сопротивления не были удивлены, так как знали, что все африканские команды хорошо готовы физически, они дали борьбу. Что касается того, что могли забить больше, — где-то могли, но не получилось. Во втором тайме после удаления ментальная часть чуть не понравилась — в раздевалке все сказали, что нужно оставаться такими же заряженными, интенсивными и прибивать соперника.

С экранов, со стороны было видно, что в большинстве играем, а у соперника в итоге больше моментов, чем в первом тайме. Хотелось бы, чтобы не давали сопернику поднять головы и прибивали их», — приводит слова Миранчука «РИА Новости».

Команда Валерия Карпина проведёт ещё один матч 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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