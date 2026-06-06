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Неймар показал трусы с собой и Месси по бокам и надписью «Трое величайших» посередине

Неймар показал трусы с собой и Месси по бокам и надписью «Трое величайших» посередине
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Нападающий сборной Бразилии Неймар продемонстрировал трусы с изображением себя и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Видео было опубликовано в аккаунте All About Argentina в соцсети X.

Фотографии Неймара и Мессии на предмете одежды расположены по бокам. Между ними находится надпись: «Трое величайших».

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил Неймара в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. Лионель Месси также получил вызов в сборную Аргентины. ЧМ-2026 станет для него рекордным, шестым в профессиональной карьере.

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