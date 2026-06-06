«Настоящий зверь». Мбаппе назвал самого сложного соперника в карьере

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, кто является самым сложным соперником, с которым ему приходилось играть в течение карьеры.

«Три или четыре года назад мне понравилось соперничать с ван Дейком, потому что тогда он был признан лучшим игроком на своей позиции. Он был настоящим зверем», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на YouTube-канал Sorare.

Центральный защитник Вирджил ван Дейк играет за «Ливерпуль» с января 2018 года. За этот период 34-летний футболист принял участие в 374 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 36 голами и 16 результативными передачами.

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