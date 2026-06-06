Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Настоящий зверь». Мбаппе назвал самого сложного соперника в карьере

«Настоящий зверь». Мбаппе назвал самого сложного соперника в карьере
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, кто является самым сложным соперником, с которым ему приходилось играть в течение карьеры.

«Три или четыре года назад мне понравилось соперничать с ван Дейком, потому что тогда он был признан лучшим игроком на своей позиции. Он был настоящим зверем», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на YouTube-канал Sorare.

Центральный защитник Вирджил ван Дейк играет за «Ливерпуль» с января 2018 года. За этот период 34-летний футболист принял участие в 374 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 36 голами и 16 результативными передачами.

Материалы по теме
Мбаппе ответил, какой матч считает лучшим в своей карьере

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android