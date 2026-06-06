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«Пари НН» начнёт подготовку к сезону 8 июня, сборы пройдут в Саранске и на Бору

«Пари НН» начнёт подготовку к сезону 8 июня, сборы пройдут в Саранске и на Бору
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Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» начнёт подготовку к новому сезону в начале следующей недели. 8 и 9 июня команда пройдёт углублённый медицинский осмотр. После этого футболисты отправятся в Саранск на первый сбор, который продлится до 21 июня.

По завершении первого сбора команда сделает небольшую паузу и затем вернётся к тренировкам. Второй сбор пройдёт на тренировочной базе на Бору с 25 июня по 4 июля. В рамках подготовки к сезону «Пари НН» запланировал четыре контрольные игры. Информация о датах и соперниках будет опубликована позже.

В минувшем сезоне «Пари НН» занял предпоследнее, 15-е место в Мир РПЛ, заработав 23 очка после 30 матчей, что привело к вылету команды из высшего дивизиона страны. Следующий сезон клуб проведёт в Лиге Pari (Первой лиге).

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