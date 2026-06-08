Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 8-14 июня
В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.
Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 8 по 14 июня.
- 8 июня, понедельник, 16:20 — велоспорт: «Тур д’Овернь» — 2026, второй этап.
- 8 июня, понедельник, 22:10 — футбол: товарищеский матч, Франция — Северная Ирландия.
- 9 июня, вторник, 05:00 — футбол: товарищеский матч, Испания — Перу.
- 9 июня, вторник, 19:00 — футбол: товарищеский матч, Армения — Молдавия.
- 10 июня, среда, 08:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Куба — Польша.
- 10 июня, среда, 11:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Китай — Словения.
- 10 июня, среда, 16:20 — велоспорт: «Тур д’Овернь» — 2026, четвёртый этап.
- 10 июня, среда, 23:00 — футбол: товарищеский матч, Англия — Коста-Рика.
- 11 июня, четверг, 15:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Словения — Польша.
- 11 июня, четверг, 23:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Германия — Италия.
- 12 июня, пятница, 15:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Япония — Польша.
- 12 июня, пятница, 23:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Германия — США.
- 13 июня, суббота, 11:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Китай — Япония.
- 13 июня, суббота, 15:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Куба — Словения.
- 13 июня, суббота, 23:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Канада — США.
- 14 июня, воскресенье, 11:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Китай — Куба.
- 14 июня, воскресенье, 15:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Словения — Япония.
- 14 июня, воскресенье, 18:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Германия — Франция.
- 14 июня, воскресенье, 20:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Болгария — Сербия.
- 14 июня, воскресенье, 23:59 — волейбол: Лига наций (мужчины), Бразилия — Аргентина.
Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.
Смотрите трансляции здесь:
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