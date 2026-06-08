Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 8-14 июня

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 8 по 14 июня.

8 июня, понедельник, 16:20 — велоспорт: «Тур д’Овернь» — 2026, второй этап.

«Тур д’Овернь» — 2026, второй этап. 8 июня, понедельник, 22:10 — футбол: товарищеский матч, Франция — Северная Ирландия.

товарищеский матч, Франция — Северная Ирландия. 9 июня, вторник, 05:00 — футбол: товарищеский матч, Испания — Перу.

товарищеский матч, Испания — Перу. 9 июня, вторник, 19:00 — футбол: товарищеский матч, Армения — Молдавия.

товарищеский матч, Армения — Молдавия. 10 июня, среда, 08:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Куба — Польша.

Лига наций (мужчины), Куба — Польша. 10 июня, среда, 11:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Китай — Словения.

Лига наций (мужчины), Китай — Словения. 10 июня, среда, 16:20 — велоспорт: «Тур д’Овернь» — 2026, четвёртый этап.

«Тур д’Овернь» — 2026, четвёртый этап. 10 июня, среда, 23:00 — футбол: товарищеский матч, Англия — Коста-Рика.

товарищеский матч, Англия — Коста-Рика. 11 июня, четверг, 15:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Словения — Польша.

Лига наций (мужчины), Словения — Польша. 11 июня, четверг, 23:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Германия — Италия.

Лига наций (мужчины), Германия — Италия. 12 июня, пятница, 15:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Япония — Польша.

Лига наций (мужчины), Япония — Польша. 12 июня, пятница, 23:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Германия — США.

Лига наций (мужчины), Германия — США. 13 июня, суббота, 11:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Китай — Япония.

Лига наций (мужчины), Китай — Япония. 13 июня, суббота, 15:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Куба — Словения.

Лига наций (мужчины), Куба — Словения. 13 июня, суббота, 23:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Канада — США.

Лига наций (мужчины), Канада — США. 14 июня, воскресенье, 11:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Китай — Куба.

Лига наций (мужчины), Китай — Куба. 14 июня, воскресенье, 15:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Словения — Япония.

Лига наций (мужчины), Словения — Япония. 14 июня, воскресенье, 18:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Германия — Франция.

Лига наций (мужчины), Германия — Франция. 14 июня, воскресенье, 20:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Болгария — Сербия.

Лига наций (мужчины), Болгария — Сербия. 14 июня, воскресенье, 23:59 — волейбол: Лига наций (мужчины), Бразилия — Аргентина.

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