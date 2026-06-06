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Романо: «Барселона» получила предложения по вратарю Якобишвили, дебютировавшему за Венгрию

Романо: «Барселона» получила предложения по вратарю Якобишвили, дебютировавшему за Венгрию
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20-летний голкипер Арон Якобишвили может покинуть «Барселону» летом. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, сине-гранатовые получили два предложения по аренде 20-летнего вратаря на будущий сезон. В пятницу, 5 июня, Якобишвили стал самым молодым голкипером-дебютантом в составе сборной Венгрии, выйдя на замену на 63-й минуте в товарищеском матче с Финляндией (2:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:45 МСК
Венгрия
Окончен
2 : 1
Финляндия
1:0 Варга – 26'     2:0 Варга – 43'     2:1 Миеттинен – 71'    

По данным источника, главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик верит в будущее Якобишвили в клубе. Решение о возможной аренде вратаря будет принято в ближайшее время. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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