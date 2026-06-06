Романо: «Барселона» получила предложения по вратарю Якобишвили, дебютировавшему за Венгрию

20-летний голкипер Арон Якобишвили может покинуть «Барселону» летом. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, сине-гранатовые получили два предложения по аренде 20-летнего вратаря на будущий сезон. В пятницу, 5 июня, Якобишвили стал самым молодым голкипером-дебютантом в составе сборной Венгрии, выйдя на замену на 63-й минуте в товарищеском матче с Финляндией (2:1).

По данным источника, главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик верит в будущее Якобишвили в клубе. Решение о возможной аренде вратаря будет принято в ближайшее время. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2028 года.