«Я очень счастлив снова быть здесь». Игрок «Спартака» Барко — о базе «Индепендьенте»

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко поделился эмоциями от нахождения на базе аргентинского «Индепендьенте», выпускником академии которого он является. В составе этой команды Барко становился победителем Южноамериканского кубка в 2017 году.

«Прежде всего, правда, я очень счастлив снова быть здесь, на базе. Я очень много времени провёл здесь, в клубном общежитии, мне было очень хорошо, и, кроме того, мне довелось играть здесь за молодёжную команду. Так что возвращаться сюда для меня всегда очень приятно, это очень радостно. Я счастлив», — сказал Барко в выпуске YouTube-канала De la Cuna al Infierno.

Эсекьель Барко выступает за «Спартак» с 2024 года. По итогам сезона-2025/2026 хавбек сыграл в 29 матчах за клуб во всех турнирах, в которых набрал 8+8 по «гол+пас».