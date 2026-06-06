Брэдли Баркола обсуждает с «ПСЖ» продление контракта — RMC Sport

23-летний вингер Брэдли Баркола обсуждает с руководством французского «Пари Сен-Жермен» продление контракта. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, европейские топ-клубы активно следят за ситуацией. Они готовы действовать, если в переговорах футболиста с парижским клубом возникнут трудности.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 70 млн. В прошлом сезоне Баркола сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и оформил семь ассистов. Срок действия нынешнего трудового договора футболиста с парижским клубом — до лета 2028 года. Француз выступает за парижан с 2023-го.