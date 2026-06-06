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«Кого, чёрт возьми, может оскорбить, что тренер не поёт гимн?» Ширер — о Тухеле

«Кого, чёрт возьми, может оскорбить, что тренер не поёт гимн?» Ширер — о Тухеле
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался о тренере национальной команды Томасе Тухеле.

«Серьёзно? Кого, чёрт возьми, может оскорбить, что тренер другой национальности не поёт гимн на чемпионате мира? Единственное, что он должен делать, это выходить на поле и выигрывать матчи, а не петь национальный гимн. Для меня это не имеет никакого смысла. Дайте мне выбор, я бы выбрал, чтобы он выиграл чемпионат мира, но не пел национальный гимн.

Будут разные часовые пояса, разные условия, так много всего будет отличаться. Я рад, что он наш тренер на этот турнир, и у нас действительно очень хорошая команда. Он целеустремлённый. Ему придётся принять несколько важных решений относительно состава команды, и это нормально. Это никак на него не повлияет. Поэтому я очень рад, что именно он ведёт нас на турнир, где у сборной есть реальные шансы пройти далеко», — приводит слова Ширера The Sun.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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