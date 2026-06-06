Экс-тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно возглавил «Бешикташ»

Бывший главный тренер итальянской «Болоньи» Винченцо Итальяно возглавил турецкий «Бешикташ». Контракт специалиста рассчитан до лета 2028 года.

«Мы уверены, что главный тренер Винченцо Итальяно окажет значительную помощь нашему клубу, и мы приветствуем его в семье «Бешикташа» и желаем ему успехов», – сообщает официальный сайт «Бешикташа».

В минувшем сезоне «Болонья» под руководством Итальяно набрала 56 очков и заняла восьмое место в турнирной таблице Серии А. Помимо этого, команда вышла в 1/4 финала Лиги Европы, где уступила победителю турнира английской «Астон Вилле» со счётом 1:7 по сумме встреч.

Ранее в прессе появлялась информация об идущих переговорах Винченцо Итальяно и «Наполи». До этого неаполитанский клуб покинул Антонио Конте.