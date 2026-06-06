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Экс-тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно возглавил «Бешикташ»

Экс-тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно возглавил «Бешикташ»
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Бывший главный тренер итальянской «Болоньи» Винченцо Итальяно возглавил турецкий «Бешикташ». Контракт специалиста рассчитан до лета 2028 года.

«Мы уверены, что главный тренер Винченцо Итальяно окажет значительную помощь нашему клубу, и мы приветствуем его в семье «Бешикташа» и желаем ему успехов», – сообщает официальный сайт «Бешикташа».

В минувшем сезоне «Болонья» под руководством Итальяно набрала 56 очков и заняла восьмое место в турнирной таблице Серии А. Помимо этого, команда вышла в 1/4 финала Лиги Европы, где уступила победителю турнира английской «Астон Вилле» со счётом 1:7 по сумме встреч.

Ранее в прессе появлялась информация об идущих переговорах Винченцо Итальяно и «Наполи». До этого неаполитанский клуб покинул Антонио Конте.

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