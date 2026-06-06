Анчелотти раскрыл, когда Неймар может вернуться к тренировкам в сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, когда нападающий национальной команды Неймар может вернуться к тренировкам.

«В эти выходные Неймару сделают МРТ, и, если всё пройдёт хорошо, он сможет тренироваться с командой на следующей неделе», — приводит слова Анчелотти A Bola.

28 мая сообщалось, что форвард получил мышечную травму и пробудет вне игры около трёх недель.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Первый матч на чемпионате мира Бразилия проведёт с Марокко. Игра состоится 14 июня.

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