Нападающий «Ливерпуля» Кьеза: «Ювентус» навсегда в моём сердце, я хотел бы вернуться

Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза признался, что в будущем хотел бы вернуться в «Ювентус», за который выступал с 2020 по 2024 год. Помимо этого, футболист оценил вероятность перехода в «Комо».

— «Комо» — возможный вариант?

— Я открыт для любых предложений, главное — играть. Я не настолько самонадеян, чтобы говорить, будто непременно должен быть в стартовом составе. Я готов бороться за место в команде, где бы то ни было. Фабрегас — первоклассный тренер, никто бы никогда не мог себе представить «Комо» таким, каким он является сейчас, это прекрасная команда. Но я был разочарован тем, что «Ювентус» не попал в Лигу чемпионов.

Меня это удивило, потому что с приходом Спаллетти, с которым мне посчастливилось познакомиться в национальной команде, «Ювентус» восстановил равновесие. В конце концов дела пошли плохо. Я хотел бы вернуться в «Ювентус». Я бы никогда не ушёл оттуда. Были слухи, будто я хотел больших денег, но всё было иначе: мне так и не предложили продлить контракт. Мы даже не обсуждали это. Джунтоли и Тьяго Мотта сказали мне: «Феде, ты нам не нужен, ищи себе новую команду». Мне повезло; я начал всё заново в одном из пяти лучших клубов мира, «Ливерпуле». Но «Ювентус» навсегда в моём сердце, и я хотел бы вернуться. Я никогда не обсуждал с «Юве» деньги и никогда не буду, — приводит слова Кьезы La Gazzetta dello Sport.

Нападающий играет за «Ливерпуль» с лета 2024 года. В минувшем сезоне Кьеза принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

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