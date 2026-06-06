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Бельгия — Тунис, результат матча 6 июня 2026, счет 5:0, товарищеский матч 2026

Сборная Бельгии разгромила Тунис в товарищеском матче перед ЧМ-2026
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Завершился товарищеский матч между сборными Бельгии и Туниса. Игра прошла на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» (Брюссель, Бельгия). Встреча закончилась победой европейской команды со счётом 5:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Бельгия
Окончен
5 : 0
Тунис
1:0 Троссард – 28'     2:0 Де Кетеларе – 53'     3:0 Де Брёйне – 65'     4:0 Лукебакио – 85'     5:0 Раскин – 87'    
Удаления: нет / Гарби – 62'

Первый гол в матче забил нападающий Бельгии Леандро Троссард на 28-й минуте. Во втором тайме, на 53-й минуте, Шарль Де Кетеларе увеличил преимущество европейской сборной. На 62-й минуте форвард национальной команды Туниса Исмаэль Гарби получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 65-й минуте Кевин Де Брёйне сделал счёт разгромным. В концовке встречи голами отметились Доди Лукебакио и Николас Раскин, установив окончательный счёт – 5:0.

Национальные команды Бельгии и Туниса примут участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Сборная Туниса выступит в группе F, её соперниками станут Япония, Швеция и Нидерланды. Бельгия сыграет в группе G с национальными командами Египта, Ирана и Новой Зеландии.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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