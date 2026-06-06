Сборная Бельгии разгромила Тунис в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Завершился товарищеский матч между сборными Бельгии и Туниса. Игра прошла на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» (Брюссель, Бельгия). Встреча закончилась победой европейской команды со счётом 5:0.

Первый гол в матче забил нападающий Бельгии Леандро Троссард на 28-й минуте. Во втором тайме, на 53-й минуте, Шарль Де Кетеларе увеличил преимущество европейской сборной. На 62-й минуте форвард национальной команды Туниса Исмаэль Гарби получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 65-й минуте Кевин Де Брёйне сделал счёт разгромным. В концовке встречи голами отметились Доди Лукебакио и Николас Раскин, установив окончательный счёт – 5:0.

Национальные команды Бельгии и Туниса примут участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Сборная Туниса выступит в группе F, её соперниками станут Япония, Швеция и Нидерланды. Бельгия сыграет в группе G с национальными командами Египта, Ирана и Новой Зеландии.