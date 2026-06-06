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Игрок «Ливерпуля» Кьеза: у Салаха очень доброе сердце, он до сих пор привязан к Италии

Игрок «Ливерпуля» Кьеза: у Салаха очень доброе сердце, он до сих пор привязан к Италии
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Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза высказался о футболисте Мохамеде Салахе, который этим летом покидает мерсисайдцев. Ранее египтянин также выступал за «Фиорентину» и «Рому».

«Я помню его последние дни в «Ливерпуле». Несмотря на то что Мо легенда и испытывает множество эмоций по поводу своего прощания, он подумал обо всех и поблагодарил нас за то, что мы были его товарищами по команде. Он подарил мне футболку с прекрасным личным посланием. У Салаха очень доброе сердце, он до сих пор привязан к Италии: Мо часто говорит о Флоренции и Риме», — приводит слова Кьезы La Gazzetta dello Sport.

Мохамед Салах выступал за мерсисайдцев с 2017 года. За это время он забил 257 голов и отдал 123 голевые передачи за клуб в 442 матчах.

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