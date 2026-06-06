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В США допрашивали нападающего сборной Ирака на протяжении семи часов — AS

В США допрашивали нападающего сборной Ирака на протяжении семи часов — AS
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Сотрудники службы безопасности аэропорта О'Хара в Чикаго, штат Иллинойс, задержали и допрашивали иракского нападающего Аймена Хусссейна на протяжении семи часов после того, как сборная Ирака прибыла в Соединённые Штаты для участия в чемпионате мира 2026 года, сообщает AS.

Иракская делегация совершила ряд попыток, чтобы добиться освобождения игрока, но они оказались безуспешными. Аймен Хуссейн был освобождён только после семи часов допроса в аэропорту. Сообщается, что произошла путаница с другим гражданином Ирака, подозреваемым в террористической деятельности.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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