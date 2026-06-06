Армения и Казахстан сыграли вничью в товарищеском матче, у Сперцяна и Самородова — по голу

Завершился товарищеский матч между сборными Армении и Казахстана. Игра прошла на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения). В качестве главного арбитра выступил Кириакос Атанасиу (Кипр). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч во встрече забил полузащитник сборной Казахстана Максим Самородов на 50-й минуте. На 53-й минуте полузащитник хозяев Эдуард Сперцян забил ответный мяч, установив окончательный счёт — 1:1.

Во вторник, 9 июня, сборная Армении проведёт ещё один товарищеский матч — с командой Молдавии. Ранее, 29 марта текущего года, армяне уступили Беларуси (1:2). В группе F европейской квалификации к чемпионату мира — 2026 Армения заняла последнее место, уступив Португалии, Ирландии и Венгрии.

Казахстан также занял четвёртое место в группе J со сборными Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна. 9 июня казахстанцы сыграют с командой Венгрии.

Материалы по теме Сборная Беларуси разгромила команду Сирии в товарищеском матче