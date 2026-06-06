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Бывший защитник «Арсенала» Сендерос поделился мнением о поражении команды в финале ЛЧ

Бывший защитник «Арсенала» Сендерос поделился мнением о поражении команды в финале ЛЧ
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Бывший защитник «Арсенала» Филипп Сендерос высказался о поражении «канониров» от «Пари Сен-Жермен» (1:1, 3:4 пен.) в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

— Что значит для «Арсенала» быть так близко к победе в Лиге чемпионов и упустить свой шанс на последнем этапе?
— Прошедший сезон был действительно очень важен для «Арсенала», чтобы вернуться к завоеванию титулов. Именно этого хотел бы каждый болельщик «Арсенала». 22 года [с момента последней победы в Премьер-лиге] — это очень долгий срок. Победа в чемпионате была первоочередной задачей, а триумф в Лиге чемпионов — историческим событием и вишенкой на торте. Но [прошлый сезон] даёт «Арсеналу» силу и уверенность в том, что они способны на многое. Ранее они дошли до полуфинала Лиги чемпионов, а в этом году — до финала. Они прошли весь еврокубковый сезон без поражений, за исключением финала, это был потрясающий сезон для нынешней команды «Арсенала», они почерпнут из него уверенность, чтобы двигаться дальше, — приводит слова Сендероса Get French Football News.

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