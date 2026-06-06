Бывший защитник «Арсенала» Сендерос поделился мнением о поражении команды в финале ЛЧ

Бывший защитник «Арсенала» Филипп Сендерос высказался о поражении «канониров» от «Пари Сен-Жермен» (1:1, 3:4 пен.) в финале Лиги чемпионов УЕФА.

— Что значит для «Арсенала» быть так близко к победе в Лиге чемпионов и упустить свой шанс на последнем этапе?

— Прошедший сезон был действительно очень важен для «Арсенала», чтобы вернуться к завоеванию титулов. Именно этого хотел бы каждый болельщик «Арсенала». 22 года [с момента последней победы в Премьер-лиге] — это очень долгий срок. Победа в чемпионате была первоочередной задачей, а триумф в Лиге чемпионов — историческим событием и вишенкой на торте. Но [прошлый сезон] даёт «Арсеналу» силу и уверенность в том, что они способны на многое. Ранее они дошли до полуфинала Лиги чемпионов, а в этом году — до финала. Они прошли весь еврокубковый сезон без поражений, за исключением финала, это был потрясающий сезон для нынешней команды «Арсенала», они почерпнут из него уверенность, чтобы двигаться дальше, — приводит слова Сендероса Get French Football News.