Бывший защитник «Арсенала» Сендерос: сейчас у команды есть определённый импульс

Бывший защитник «Арсенала» Филипп Сендерос ответил, является ли период изменений в ряде топ-клубов АПЛ шансом для «канониров» стать главной силой английского футбола.

«Хотелось бы на это надеяться. Они много работали, и за пару лет до чемпионства им немного не хватило до титула. Надеюсь, «Арсенал» сможет повторить успех и сделать это снова в следующем сезоне. Это одна из самых конкурентных лиг в мире, и будет очень сложно, поскольку все вкладывают огромные средства. Если они смогут повторить успех, как в этом году, и начинать каждую игру с правильным настроем, как тогда, почему бы и нет? Думаю, сейчас у «Арсенала» есть определённый импульс, и они верят, что способны на это», — приводит слова Сендероса Get French Football News.