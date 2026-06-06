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Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола рассказал о стиле своего управления командой

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола рассказал о стиле своего управления командой
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Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола рассказал о стиле своего управления командой.

«На меня как на менеджера возлагается множество функций, но прежде всего мы здесь для того, чтобы помогать игрокам. Я всегда говорю, что мы должны создать коллективную платформу, чтобы каждый мог должным образом выполнять свою работу, чтобы мы могли найти оптимальные роли для каждого игрока. Футболисты должны понимать, что будут совершенствоваться индивидуально вместе с нами, а мы могли создать для них атмосферу, в которой все будут работать с удовольствием.

Если все счастливы, если в команде царит хорошая атмосфера, это приносит очки. В этом я не сомневаюсь. Как менеджер я не могу сделать всех счастливыми, но я думаю, что мы должны создать атмосферу, в которой каждый может чувствовать себя комфортно», — приводит слова Ираолы официальный сайт клуба.

«Ливерпуль» объявил о назначении Андони Ираолы на пост главного тренера команды 4 июня. Последним клубом 43-летнего специалиста стал «Борнмут», который он покинул по окончании минувшего сезона.

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