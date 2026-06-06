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В «Краснодаре» отреагировали на гол Сперцяна за сборную Армении в матче с Казахстаном

В «Краснодаре» отреагировали на гол Сперцяна за сборную Армении в матче с Казахстаном
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«Краснодар» поздравил полузащитника клуба Эдуарда Сперцяна с забитым мячом за сборную Армении в товарищеском матче с Казахстаном (1:1). Игра прошла на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения). В качестве главного арбитра выступил Кириакос Атанасиу (Кипр).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Армения
Окончен
1 : 1
Казахстан
0:1 Самородов – 50'     1:1 Сперцян – 53'    

«Эдуард Сперцян забил за сборную Армении. Сперцян сравнял счёт в игре на 53-й минуте. Браво, кэп!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Первый мяч в этой встрече забил полузащитник «Ахмата» и сборной Казахстана Максим Самородов.

Во вторник, 9 июня, сборная Армении проведёт ещё один товарищеский матч — с командой Молдавии, а казахстанская команда в этот же день сыграет со сборной Венгрии.

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