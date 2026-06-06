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Защитник сборной Аргентины Леонардо Балерди пропустит чемпионат мира — 2026

Защитник сборной Аргентины Леонардо Балерди пропустит чемпионат мира — 2026
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Центральный защитник «Марселя» и сборной Аргентины Леонардо Балерди из-за повреждения пропустит чемпионат мира — 2026. Об этом сообщает Ассоциация футбола Аргентины (AFA) в социальных сетях.

«Защитник Леонардо Балерди получил травму икроножной мышцы правой ноги и не сможет принять участие в чемпионате мира. Держись, сил тебе и скорейшего выздоровления!» — сказано в сообщении AFA.

Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с национальными командами Австрии, Алжира и Иордании.

Чемпионат мира по футболу — 2026 состоится в Канаде, США и Мексике. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля. Впервые в финальной части ЧМ примут участие 48 команд.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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