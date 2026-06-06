Пресс-служба сборной России по футболу поздравила Мирру Андрееву с победой в финале «РГ»
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Пресс-служба сборной России по футболу в официальном телеграм-канале поздравила 19-летнюю российскую теннисистку, восьмую ракетку мира Мирру Андрееву с победой в финале турнира «Ролан Гаррос» в Париже, где представительница России обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Мирра Андреева — чемпионка «Ролан Гаррос» 2026. Поздравляем и гордимся!» — сказано в сообщении российской национальной команды.
Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.
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