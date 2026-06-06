Ямаль и Холанд — самые дорогие футболисты в мире по версии портала Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов. По полученным данным, самыми дорогими футболистами в мире стали вингер «Барселоны» Ламин Ямаль и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Трансферная стоимость футболистов составляет € 200 млн.
Топ-10 самых дорогих футболистов в мировом футболе:
Ламин Ямаль («Барселона») — € 200 млн;
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 200 млн;
Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — € 180 млн;
Педро («Барселона») — € 150 млн;
Майкл Олисе («Бавария» Мюнхен) — € 150 млн;
Жоау Невеш («ПСЖ») — € 140 млн;
Хвича Кварацхелия («ПСЖ») — € 140 млн;
Витинья («ПСЖ») — € 140 млн;
Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 140 млн;
Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 140 млн.