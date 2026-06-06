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РПЛ изменила название телеграм-канала в честь победы Мирры Андреевой в финале «РГ»

РПЛ изменила название телеграм-канала в честь победы Мирры Андреевой в финале «РГ»
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Мир Российская Премьер-Лига изменила название официального телеграм-канала на «Мирра Российская Премьер-Лига» в честь победы 19-летней российской теннисистки Мирры Андреевы, которая является восьмой ракеткой мира, в финале турнира «Ролан Гаррос» в Париже.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

Первое место в завершившемся сезоне РПЛ занял санкт-петербургский «Зенит», на второй строчке расположился «Краснодар», тройку лидеров замкнул московский «Локомотив».

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