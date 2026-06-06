РПЛ изменила название телеграм-канала в честь победы Мирры Андреевой в финале «РГ»

Мир Российская Премьер-Лига изменила название официального телеграм-канала на «Мирра Российская Премьер-Лига» в честь победы 19-летней российской теннисистки Мирры Андреевы, которая является восьмой ракеткой мира, в финале турнира «Ролан Гаррос» в Париже.

Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

Первое место в завершившемся сезоне РПЛ занял санкт-петербургский «Зенит», на второй строчке расположился «Краснодар», тройку лидеров замкнул московский «Локомотив».