Генеральный директор «Динамо» Мх Газизов: Мастури продуктивно выступит на ЧМ-2026

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от выступления нападающего команды Хазема Мастури на чемпионате мира — 2026 в составе сборной Туниса.

«Мастури очень ждал ЧМ-2026. Он игрок стартового состава в сборной Туниса и должен принять участие в матчах мундиаля. После турнира нам могут поступать предложения по его трансферу. Мастури продуктивно выступит на ЧМ-2026, он очень его ждал», — приводит слова Газизова Metaratings.ru.

В 30 матчах прошедшего клубного сезона Мастури забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

На чемпионате мира — 2026 сборная Туниса сыграет в группе F с командами Нидерландов, Японии и Швеции.

Выбираем Лучшего букмекера страны! Голосуй