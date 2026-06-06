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Генеральный директор «Динамо» Мх Газизов: Мастури продуктивно выступит на ЧМ-2026

Генеральный директор «Динамо» Мх Газизов: Мастури продуктивно выступит на ЧМ-2026
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от выступления нападающего команды Хазема Мастури на чемпионате мира — 2026 в составе сборной Туниса.

«Мастури очень ждал ЧМ-2026. Он игрок стартового состава в сборной Туниса и должен принять участие в матчах мундиаля. После турнира нам могут поступать предложения по его трансферу. Мастури продуктивно выступит на ЧМ-2026, он очень его ждал», — приводит слова Газизова Metaratings.ru.

В 30 матчах прошедшего клубного сезона Мастури забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

На чемпионате мира — 2026 сборная Туниса сыграет в группе F с командами Нидерландов, Японии и Швеции.

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