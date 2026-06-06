Португалия — Чили: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 6 июня, в рамках подготовки к финальной стадии чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Португалии и Чили. Игра пройдёт на стадионе «Эштадиу Насьонал ду Жамор» (Португалия). В качестве главного арбитра выступит Лука Цуфферли. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Португалия: Жозе Са, Семеду, Диаш, Вейга, Канселу, Фернандеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Леау, Консейсау, Кошта.

Чили: Вигуру, Марипан, Роман, Суасо, Фаундес, Писарро, Арсе, Лойола, Осорио, Тапия, Гутьеррес.

Португалия начнёт свой путь на ЧМ-2026 в группе K, где её соперниками станут сборные ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. В отборочной группе F португальцы заняли первое место, опередив Ирландию, Венгрию и Армению.

Сборная Чили в южноамериканской квалификации к чемпионату мира заняла 10-е место в группе из 10 команд и не вышла в финальную стадию главного турнира четырёхлетия.

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