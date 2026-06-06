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США — Германия: стартовые составы команд на товарищеский матч

США — Германия: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 6 июня, состоится товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные США и Германии. Встреча пройдёт на стадионе «Солджер Филд» (Чикаго, Иллинойс). В качестве главного арбитра выступит Пьеро Маса Гомес (Чили). Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 21:30 МСК
США
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

США: Фриз, Фримен, Рим, Дест, Э. Робинсон, М. Робинсон, Маккенни, Адамс, Тилльман, Пулишич, Балогун.

Германия: Бауман, Киммих, Та, Шлоттербек, Браун, Нмеча, Павлович, Мусиала, Вирц, Зане, Хаверц.

На ЧМ-2026 Германия сыграет в группе E, где её соперниками станут команды Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. В европейской квалификации немцы одержали пять побед в шести матчах группы А с командами Словакии, Северной Ирландии и Люксембурга, заняв первое место.

Сборная США принимает участие в чемпионате мира на правах одной из стран-хозяек турнира. В группе D США встретятся с Парагваем, Австралией и Турцией.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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