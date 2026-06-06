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США — Германия: Кай Хаверц вывел гостей вперёд на второй минуте в товарищеском матче

США — Германия: Хаверц вывел гостей вперёд на второй минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, в котором играют сборные США и Германии. Встреча проходит на стадионе «Солджер Филд» (Чикаго, Иллинойс). В качестве главного арбитра выступает Пьеро Маса Гомес (Чили). На данный момент счёт 1:0 в пользу бундестим. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 21:30 МСК
США
2-й тайм
1 : 1
Германия
0:1 Хаверц – 3'     1:1 Робинсон – 37'    

На второй минуте Кай Хаверц открыл счёт в этой игре и вывел сборную Германии вперёд.

На ЧМ-2026 Германия сыграет в группе E, где её соперниками станут команды Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. В европейской квалификации немцы одержали пять побед в шести матчах группы А с командами Словакии, Северной Ирландии и Люксембурга, заняв первое место.

Сборная США принимает участие в чемпионате мира на правах одной из стран-хозяек турнира. В группе D США встретятся с Парагваем, Австралией и Турцией.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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