США — Германия: Хаверц вывел гостей вперёд на второй минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, в котором играют сборные США и Германии. Встреча проходит на стадионе «Солджер Филд» (Чикаго, Иллинойс). В качестве главного арбитра выступает Пьеро Маса Гомес (Чили). На данный момент счёт 1:0 в пользу бундестим. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте Кай Хаверц открыл счёт в этой игре и вывел сборную Германии вперёд.

На ЧМ-2026 Германия сыграет в группе E, где её соперниками станут команды Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. В европейской квалификации немцы одержали пять побед в шести матчах группы А с командами Словакии, Северной Ирландии и Люксембурга, заняв первое место.

Сборная США принимает участие в чемпионате мира на правах одной из стран-хозяек турнира. В группе D США встретятся с Парагваем, Австралией и Турцией.