Яя Туре станет главным тренером «Слована» — Sky Sports

Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре согласовал условия сотрудничества с братиславским «Слованом», специалист станет главным тренером команды.

Работа со «Слованом» станет первой для Туре в роли главного тренера. Ожидается, что его помощником станет Даррен О'Ди, ранее работавший в «Селтике» и «Суонси Сити».

Ранее Туре работал в академии «Тоттенхэм Хотспур», а также трудился в роли помощника тренера в бельгийском «Стандарде» и сборной Саудовской Аравии.

По итогам сезона-2025/2026 «Слован» стал чемпионом Словакии. Команда является 27-кратным чемпионом страны, если учитывать и титулы времён Чехословакии.