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Яя Туре станет главным тренером «Слована» — Sky Sports

Яя Туре станет главным тренером «Слована» — Sky Sports
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Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре согласовал условия сотрудничества с братиславским «Слованом», специалист станет главным тренером команды.

Работа со «Слованом» станет первой для Туре в роли главного тренера. Ожидается, что его помощником станет Даррен О'Ди, ранее работавший в «Селтике» и «Суонси Сити».

Ранее Туре работал в академии «Тоттенхэм Хотспур», а также трудился в роли помощника тренера в бельгийском «Стандарде» и сборной Саудовской Аравии.

По итогам сезона-2025/2026 «Слован» стал чемпионом Словакии. Команда является 27-кратным чемпионом страны, если учитывать и титулы времён Чехословакии.

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