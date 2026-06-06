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Экс-тренер «Ливерпуля» Арне Слот отказался возглавить «Фулхэм» — talkSPORT

Экс-тренер «Ливерпуля» Арне Слот отказался возглавить «Фулхэм» — talkSPORT
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отклонил предложение о работе на аналогичной должности в «Фулхэме». Об этом сообщает talkSPORT.

Лондонский клуб ищет нового тренера, способного заменить Марку Силву, который, вероятно, возглавит лиссабонскую «Бенфику». По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Фулхэм» набрал 52 очка и занял 11-е место.

Слот возглавлял мерсисайдцев с лета 2024 года. Под его руководством «Ливерпуль» стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025. По итогам минувшего сезона «красные» набрали 60 очков и расположились на пятой строчке в турнирной таблице. До назначения в «Ливерпуль» Слот возглавлял «Фейеноорд».

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