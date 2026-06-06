«Партизан» проявляет интерес к футболисту ЦСКА Шуманскому — Mozzart Sport

«Партизан» заинтересован в нападающем ЦСКА Артёме Шуманском. Сербский клуб планирует оформить годичную аренду игрока с правом выкупа, сообщает Mozzart Sport.

При этом «Партизан» будет оплачивать половину зарплаты футболиста. Действующее трудовое соглашение Шуманского с армейским клубом рассчитано до лета 2029 года. Вторую часть сезона-2025/2026 форвард провёл в аренде в «Крыльях Советов».

В завершившемся сезоне Шуманский провёл за ЦСКА и «Крылья Советов» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.