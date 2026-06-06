В «Комо» дали комментарий на тему будущего Нико Паса, который может вернуться в «Реал»

Президент «Комо» Мирван Суварсо высказался о будущем полузащитника Нико Паса на фоне слухов о возможном возвращении футболиста в мадридский «Реал».

«Останется ли Нико Пас с нами ещё на один год? Решение только за мадридским «Реалом». Мы ждём. Всё в их руках», — приводит слова Суварсо журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Нико Пас перебрался в структуру «Реала» из академии «Тенерифе» в 12-летнем возрасте. «Комо» приобрёл полузащитника в 2024 году, сохранив за «Реалом» опцию обратного выкупа за € 10 млн. В минувшем сезоне аргентинец провёл во всех турнирах 40 матчей, в которых отметился 13 голами и восемью ассистами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 80 млн.

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